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Kualitas

WEBRip

Negara

Canada

IMDb

5.8

/

10

from

274

users

Diterbitkan

05 March 2011

Oleh

mamat

Synopsis

You Are Here (2011)

Several story threads about consciousness and perception intertwine in this film by video installation artist Daniel Cockburn.
Daniel Cockburn
Tracy Wright, R. D. Reid, Anand Rajaram, Emily Davidson-Niedoba, Peter Solala, Nadia Litz, Nadia Capone, Hardee T. Lineham, Shannon Beckner, Richard Clarkin, Jenni Burke, Alec Stockwell

Diterbitkan

Mei 11, 2023 2:18 pm

Durasi

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