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Kualitas
WEBRip
Negara
Canada
Bintang film
Alec Stockwell,
Anand Rajaram,
Emily Davidson-Niedoba,
Hardee T. Lineham,
Jenni Burke,
Nadia Capone,
Nadia Litz,
Peter Solala,
R.D. Reid,
Richard Clarkin
Sutradara
Daniel Cockburn
IMDb
5.8/
10from
274users
Diterbitkan
05 March 2011
Oleh
mamat
Synopsis
You Are Here (2011)
Several story threads about consciousness and perception intertwine in this film by video installation artist Daniel Cockburn.
Daniel Cockburn
Tracy Wright, R. D. Reid, Anand Rajaram, Emily Davidson-Niedoba, Peter Solala, Nadia Litz, Nadia Capone, Hardee T. Lineham, Shannon Beckner, Richard Clarkin, Jenni Burke, Alec Stockwell
tt1288411