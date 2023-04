IMDb 7.1 / 10 from 1,100 users

Diterbitkan 15 July 1966

Oleh mamat

Violence at Noon (1966)

Two young women must come to terms with the fact that a man they’re deeply linked to is a murdering rapist.

Nagisa Ōshima, Oh Deok-soo

Saeda Kawaguchi, Akiko Koyama, Kei Satō, Rokkō Toura, Hideo Kanze, Hideko Kawaguchi, Narumi Kayashima, Teruko Kishi, Hōsei Komatsu, Ryoko Takahara, Taiji Tonoyama, Fumio Watanabe, Sen Yano

tt0060486