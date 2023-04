IMDb 6.3 / 10 from 1,248 users

Vic + Flo Saw a Bear (2013)

Two recently released prisoners learn to live in a sugar shack deep in the forest.

Denis Côté

Pierrette Robitaille, Romane Bohringer, Marc-André Grondin, Marie Brassard, Pier-Luc Funk, Olivier Aubin, Georges Molnar, Guy Thauvette, Ramon Cespedes, Ted Pluviose, Raoul Fortier-Mercier, Johanne Haberlin, Dany Boudreault, Inka Malovic, Richard Champagne, Emilie Sigouin, Cynthia Hamel-Kropf, Erick Racicot, Gabriel Dagenais, Jean T. Provencher, Xiao Ming Hu, Zhen Lie Deng, Karl Farah, Daphnée Férole, Benoit Priest

