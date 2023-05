IMDb 5.7 / 10 from 383 users

Diterbitkan 18 December 1964

Oleh mamat

Traitor’s Gate (1964)

A businessman organises a caper to steal the Crown Jewels from the Tower of London.

Freddie Francis, Claude Hudson

Albert Lieven, Gary Raymond, Margot Trooger, Catherine Schell, Eddi Arent, Klaus Kinski, Anthony James, Tim Barrat, Julie Mendez, Caron Gardner, Hedger Wallace, Marianne Stone, Robert Hunter, Maurice Good, Frank Forsyth, Frank Sieman, Harry Baird, Katy Wild, Peter Porteous, Edward Underdown, David Birks, Heinz Bernard

tt0058718