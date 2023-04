IMDb 7.0 / 10 from 5,994 users

Diterbitkan 16 February 1994

Oleh mamat

Torment (1994)

An irritable and stressed-out hotel manager begins to develop paranoid delusions about his wife’s infidelity.

Claude Chabrol, Cécile Maistre-Chabrol, Aurore Chabrol

Emmanuelle Béart, François Cluzet, Nathalie Cardone, André Wilms, Marc Lavoine, Christiane Minazzoli, Dora Doll, Mario David, Jean-Pierre Cassel, Sophie Artur, Thomas Chabrol, Noël Simsolo, Yves Verhoeven, Amaya Antolin, Jean-Claude Barbier, Claire de Beaumont, Pierre-François Dumeniaud, René Gouzenne, Marie-Thérèse Izar, Dominique Jambert, Louis De Leotoing d’Anjony, Jérôme Le Paulmier, Vincent Mangado, Françoise Meyruels, Laurent Nassiet, Catherine Tacha, Blanche Cluzet

tt0109731