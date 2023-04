IMDb 6.7 / 10 from 72 users

Tora-san Goes to Vienna (1989)

During his wandering throughout Japan, Tora-san meets a suicidal man. He travels with the man to Vienna, but winds up homesick for Japan.

Yoji Yamada

Kiyoshi Atsumi, Chieko Baisho, Masami Shimojô, Chieko Misaki, Gin Maeda, Hisao Dazai, Gajiro Satoh, Hidetaka Yoshioka, Keiroku Seki, Issey Ogata, Yasuhisa Sonoda, Takashi Sasano, Hiroshi Jin, Kazuhiko Kasai, Masayasu Kitayama, Isao Takeno, Seiji Shinohara, Akira Karisaka, Shuju Tabata, Masao Irie, Sakura Nishikawa, Sayoko Makino, Rika Tanaka, Rumiko Ishikawa, Mitsuko Shima, Eiko Hikari, Yoshino Tani, Martin Löschberger, Vivien Dybal, Maruta Danguru, Brigitte Antonius, Akira Emoto, Keiko Awaji, Chishū Ryū, Keiko Takeshita

