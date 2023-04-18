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Kualitas
WEBRip
Negara
Usa
Bintang film
Aleksandra Kaniak,
Ann Ryerson,
Cec Verrell,
Claire Callaway,
Frank Ray Perilli,
Gail Strickland,
Gloria Gifford,
Jan A.P. Kaczmarek,
Jill Jaress,
Joe Pantoliano
Sutradara
Yurek Bogayevicz
IMDb
5.5/
10from
2,136users
Diterbitkan
30 April 1993
Oleh
mamat
Synopsis
Three of Hearts (1993)
A lesbian hires a male escort to break the heart of the bisexual woman who has just dumped her.
Yurek Bogayevicz
William Baldwin, Kelly Lynch, Sherilyn Fenn, Joe Pantoliano, Gail Strickland, Cec Verrell, Claire Callaway, Marek Johnson, Monique Mannen, Timothy Stickney, Frank Ray Perilli, Tony Amendola, Keith MacKechnie, Ann Ryerson, Gloria Gifford, Jill Jaress, Ken Magee, Lin Shaye, Joshua Grenrock, Jan A.P. Kaczmarek, Aleksandra Kaniak, Stanislaw Dziedzic, Maria Heggnes, Zbyslaw Kogut, Liliana Overman, Mitchell Group, Tawny Kitaen, Julie Lott, Lyn Alicia Henderson
tt0108334