IMDb 6.9 / 10 from 676 users

Diterbitkan 22 May 1983

Oleh mamat

The Terry Fox Story (1983)

The true story about the Canadian cancer amputee hero who decided to run across Canada on only one leg to raise money for cancer research.

Ralph L. Thomas

Eric Fryer, Robert Duvall, Chris Makepeace, Rosalind Chao, Michael Zelniker, Elva Mai Hoover, Frank Adamson, Marie McCann, Clyde Rose, Austin Davis, Matt Craven, Jeremy Brown, Sheldon Rybowski, Dorothy Wyatt, Steven Hunter, Robert Desroches, Jayne Foster, Karen Racicot, Howard Siegel, Laura Vickers, Chris Stodard, Gary Darycott, Gary Baker, Wayne Brace, Barry Greene, Al Coombs, Lori Chodos, Laurie Oberding, Jaclyn Stevens, Ian Heath, Brian Kaulback, Murray Lowry, Susan Payne, Saul Rubinek, Chuck Shamata, R. H. Thomson, Patrick Watson

tt0086427