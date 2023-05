IMDb 6.4 / 10 from 90 users

The Tattooed Hitman (1974)

The most dangerous hired gun in Tokyo’s underworld has managed to trigger a vicious gang war, and now, there’s a contract on his life. Though nobody is more skilled in the arts of dealing death, can the tattooed hitman fend off the entire Japanese mafia as he searches for the man who wants him dead?

Kōsaku Yamashita

Bunta Sugawara, Mayumi Nagisa, Tsunehiko Watase, Tatsuo Umemiya, Hiroki Matsukata, Kei Satō, Takashi Shimura, Gorō Ibuki, Masahiko Tsugawa, Gorô Ôki, Kinji Nakamura, Hideo Murota, Akira Shioji, Michimaro Otabe, Tatsuo Endō, Masaharu Arikawa, Fumio Watanabe, Takuzō Kawatani, Takashi Noguchi, Bin Amatsu, Kenji Imai, Harumi Sone, Eizô Kitamura, Masataka Naruse, Rokkō Toura, Ryōji Hayama, Rinichi Yamamoto, Yoko Horikoshi, Asao Uchida, Yuriko Mishima, Maki Tachibana, Shôtarô Hayashi, Minoru Hodaka, Kenji Kusumoto, Isao Takanami, Masaru Shiga, Daisuke Awaji, Sen Okamichi, Minken Karasawa, Kazutarō Kuni, Ryôta Minowada, Katsutoshi Akiyama, Masataka Iwao, Akira Hirasawa, Kojirô Kawanami, Mineko Maruhira, Kayoko Tominaga, Ryuji Katagiri, Takaya Shimoyama, Teruo Fujinaga, Kuniomi Kitani, Hideo Fujimoto, Sachio Miyagi, Ryuji Komine, Yoshiki Oyamada, Seizô Fukumoto, Hideo Shimada, Satoru Nabe, Takuji Aoki, Toshio Kitagawa, Shunji Sasaki, Yûsuke Tsukasa, Masaya Wada, Yasumori Hikita, Hiroshi Hatano, Gentarô Mori, Kenji Ikeda

