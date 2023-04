IMDb 6.647 / 10 from 34 users

The Portable Door (2023)

Paul and Sophie, interns at a mysterious London firm, become steadily aware their employers Humphrey and Dennis are anything but conventional – they are disrupting the world of magic by bringing modern corporate strategy to ancient magical practices.

Jeffrey Walker

Christoph Waltz, Patrick Gibson, Sophie Wilde, Sam Neill, Miranda Otto, Chris Pang, Jessica De Gouw, Rachel House, Arka Das, Damon Herriman, Jason Wilder, Diana Lin, Lin Yin, Demi Harman, Chris Story, Paul Adams, Connor Treacy, Finn Treacy, Karen Marie Pearl, Mercy Woods, Rasoul Afkhamizakerzadeh, Sho Eba, Hazel Phillips, Diana Lin, Nikhil Singh, Ida Conte, Christopher Sommers, Tori Webb, Anna Yen, Chris Bridgewater, Vivienne Abitia, Jessica Bowles, Seth Collier, Stephen Walker

tt11820950