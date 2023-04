IMDb 6.2 / 10 from 2,531 users

Diterbitkan 25 August 2010

Oleh mamat

The Clink of Ice (2010)

An alcoholic writer is visited by an incarnation of his cancer.

Bertrand Blier

Jean Dujardin, Albert Dupontel, Anne Alvaro, Myriam Boyer, Christa Théret, Audrey Dana, Émile Berling, Eric Prat, Farida Rahouadj, Jean Dell, Baptiste Roussillon, Damien Bonnard, Avy Marciano, Clémence Thioly

tt1517214