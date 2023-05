IMDb 6.6 / 10 from 11,938 users

Diterbitkan 21 September 2006

Oleh mamat

The Boss of It All (2006)

An IT company hires an actor to serve as the company’s president in order to help the business get sold to a cranky Icelander.

Lars von Trier

Jens Albinus, Peter Gantzler, Benedikt Erlingsson, Henrik Prip, Mia Lyhne, Casper Christensen, Louise Mieritz, Sofie Gråbøl, Anders Hove, Lars von Trier, Jean-Marc Barr, Iben Hjejle, Friðrik Þór Friðriksson

tt0469754