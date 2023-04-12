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Kualitas
BluRay
Negara
Usa
Bintang film
Anna Juvander,
Caroline McGee,
Diane Grotke,
Eddie Daniels,
Mariko Takai,
Michael Kirby,
Robert Morgan,
Robert Patrick Brink,
Victor Slezak
Sutradara
Jonathan Weiss
IMDb
5.6/
10from
412users
Diterbitkan
31 January 1998
Oleh
LIN
Synopsis
The Atrocity Exhibition (1998)
A doctor in a mental research institution is driven insane by the spectacle of the horrors of the twentieth century.
Jonathan Weiss
Victor Slezak, Anna Juvander, Michael Kirby, Mariko Takai, Robert Patrick Brink, Diane Grotke, Caroline McGee, Eddie Daniels, Robert Morgan
tt0197256