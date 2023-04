IMDb 7.8 / 10 from 5,241 users

Diterbitkan 21 June 1974

Oleh mamat

That’s Entertainment! (1974)

Various MGM stars from yesterday present their favorite musical moments from the studio’s 50 year history.

Jack Haley Jr.

Fred Astaire, Bing Crosby, Gene Kelly, Peter Lawford, Liza Minnelli, Donald O’Connor, Debbie Reynolds, Mickey Rooney, Frank Sinatra, James Stewart, Elizabeth Taylor, June Allyson, Kay Armen, Ray Bolger, Virginia Bruce, Jack Buchanan, Leslie Caron, Carleton Carpenter, Cyd Charisse, Maurice Chevalier, Joan Crawford, Virginia Dale, Vic Damone, Jimmy Durante, Deanna Durbin, Buddy Ebsen, Nelson Eddy, Cliff Edwards, Clark Gable, Ava Gardner, Judy Garland, Cary Grant, Kathryn Grayson, Virginia Grey, Jack Haley, Jean Harlow, Bernadene Hayes, Lena Horne, Lottice Howell, Van Johnson, Allan Jones, Louis Jourdan, Howard Keel, Charles King, Lorraine Krueger, Bert Lahr, Mario Lanza, Jeanette MacDonald, Joan Marsh, Tony Martin, Douglas McPhail, Ann Miller, Robert Montgomery, Natalie Moorhead, Dennis Morgan, Jules Munshin, Fayard Nicholas, Harold Nicholas, Margaret O’Brien, Eleanor Powell, Jane Powell, Ginger Rogers, Paula Stone, Russ Tamblyn, William Warfield, Esther Williams, Leon Ames, Edward Arnold, Ethel Barrymore, Lionel Barrymore, Wallace Beery, Joe E. Brown, Xavier Cugat, Arlene Dahl, Lili Damita, Gloria DeHaven, Errol Flynn, Betty Garrett, Greer Garson, Hermione Gingold, Van Heflin, Katharine Hepburn, Claude Jarman Jr., Jennifer Jones, Buster Keaton, Angela Lansbury, Carmen Miranda, Agnes Moorehead, Frank Morgan, George Murphy, Conrad Nagel, J. Carrol Naish, Reginald Owen, Walter Pidgeon, Selena Royle, Norma Shearer, Red Skelton, Sidney Toler, Audrey Totter, Spencer Tracy, Robert Young

