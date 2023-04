IMDb 5.9 / 10 from 227 users

Texas Heart (2016)

A California lawyer, hiding out in a small Texas town while on the run from the mob, risks exposure when he decides to defend a local man he believes innocent of murder.

Mark David

Erik Fellows, John Savage, Lin Shaye, Kam Dabrowski, Daniela Bobadilla, Jared Abrahamson, Johnny Dowers, Susan McPhail, Rebecca Jernigan, Bill Luckett

