IMDb 7.0 / 10

Diterbitkan 06 August 1998

Oleh mamat

Tango (1998)

A dangerous love affair inspires a director to create the most spectacular and bodly seductive dance film ever made. 1998 Oscar Nominee Best Foreign Language Film.

Carlos Saura

Miguel Ángel Solá, Cecilia Narova, Mía Maestro, Juan Carlos Copes, Carlos Rivarola …, Sandra Ballesteros, Óscar Cardozo Ocampo, Enrique Pinti, Julio Bocca, Juan Luis Galiardo, Martín Seefeld, Ricardo Díaz Mourelle, Antonio Soares Junior, Ariel Casas, Carlos Thiel, Nora Zinsky

