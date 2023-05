IMDb 7.5 / 10 from 1,996 users

Diterbitkan 27 January 2023

Oleh LIN

Sisu (2023)

Deep in the wilderness of Lapland, Aatami Korpi is searching for gold but after he stumbles upon Nazi patrol, a breathtaking and gold-hungry chase through the destroyed and mined Lapland wilderness begins.

Jalmari Helander, Tuula Nikkola, Jani Pinomaa, Olli Kasper, Minna Hyypiö, Pia Nurmi

Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan, Mimosa Willamo, Onni Tommila, Tatu Sinisalo, Wilhelm Enckell, Vincent Willestrand, Arttu Kapulainen, Elina Saarela, Ilkka Koivula, Max Ovaska, Joel Hirvonen, Pekka Huotari, Severi Saarinen, Aamu Milonoff, Joonas Brilli, Nicholas Francett, Kevin Francett, Eemeli Franssi, Jussi Kaila, Jarkko Klemetti, Henri Koljonen, Pekka Laakso, Martti Näätä Leinonen, Joosua Oja, Pietari Paappanen, Oskari Skyttä, Tomi Lampinen, Mila Leppälä, Jasmi Mäenpää, Nora Nevia, Jenna Tyni, Anssi-Pekka Fredriksson, Jarmo Hietamäki, Wellu Mikkonen, Akseli Hakovirta, Juho-Lauri Hakovirta, Iisko Hirvasvuopio, Sakari Maliniemi, Jukka Vuorela, Ari Joki, Nikita Makkojev, Jasmin Valjas, Linnea Vilppunen, Hannu Anttila, Mario Esposito, Tarmo Hassinen, Miia Heikkinen, Kimmo Henriksson, Arto Kairajärvi, Risto Korhonen, Mirva Korvala, Steven Madlin, Julia Malmsten, Annika Moisio, Kari Parkkinen, Tommi Pelkonen, Arto Peltomäki, Leena Sormunen, Pekka Virkkunen, Jukka Virtanen, Tinwelindon Belbog

tt14846026