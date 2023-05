IMDb 7.3 / 10 from 4,473 users

Rye Lane (2023)

Two twenty-somethings, both reeling from bad break-ups, connect over the course of an eventful day in South London – helping each other deal with their nightmare exes, and potentially restoring their faith in romance.

Rory Bentley, Natalie Segal, Dorothy Allen-Pickard, Kyla Simone Bruce, Declan Bambrick, Raine Allen-Miller

David Jonsson, Vivian Oparah, Poppy Allen-Quarmby, Simon Manyonda, Benjamin Sarpong-Broni, Karene Peter, Malcolm Atobrah, Alice Hewkin, Levi Roots, Gary Beadle, Llewella Gideon, Delroy Brown, Omari Douglas, Yasmin Al-Khudhairi, Marva Alexander, Munya Chawawa, Andrew Francis, Sandra Daley, Rohan Rakhit, Michael Dapaah, Charlotte Melia, Blue Lab Beats, Alex Blake, Ghetto Boy, Aaron Chetty, Soph Galustian, Charlie Knight, Paul Jordan, Amir Jamal, Eliah Ibazebo, Anthony Mackenzie, Greg Mackenzie, Caroline Mabey, Luke Dewulff Booth, Kazuyo Enomoto, Colleen Allen, Beri Ann-Miller, Josie Coster, Sharan Hunjan, Elizabeth Grunberger, Peter Braddock, Dipali Limbachia, Renford Warmington, Tashienna Bookal, Robin Yu, Abe Valentino, Jawden Hamzie, Tyler Davis, Tyra-Anais Davis, Serena Dhanak, George Taylor, Scott Hillier, Troy Hewitt, Fredrik Ferrier, Cain Aiden, Bikramjit Gurm, Esme Molly, Colin Firth, Raine Allen-Miller

