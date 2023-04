IMDb 7.1 / 10 from 2,252 users

Diterbitkan 12 November 2009

Oleh LIN

Reverse (2009)

A story about women, set in the present and in 1950s Warsaw. Sabina, a quiet, shy woman who has just turned thirty lacks a man in her life. Her mother knows all about it and tries at all costs to find her daughter a good candidate for a husband. The whole situation is controlled by the grandmother, an eccentric lady with a sharp tongue from whom no secrets can be kept.

Borys Lankosz

Agata Buzek, Krystyna Janda, Marcin Dorociński, Anna Polony, Adam Woronowicz, Bronisław Wrocławski, Łukasz Konopka, Błażej Wójcik, Jerzy Bończak, Jacek Poniedziałek, Joachim Lamża, Marek Probosz, Klara Bielawka, Olena Leonenko, Agata Załęcka, Paweł Tchórzelski, Grzegorz Emanuel, Krystyna Tkacz, Alicja Dąbrowska, Justyna Grzybek, Wojciech Skibiński, Grzegorz Mongiało, Jerzy Moes, Jolanta Olszewska, Marcin Czarnik, Sebastian Russer, Jerzy Pakos, Janusz Błaszczyk, Bartlomiej Stepniak, Andrzej Deskur, Władysław Grzywna, Piotr Grabowski, Michał Michalski, Piotr Makarski, Jacek Opolski, Grzegorz Stosz, Wojciech Słupiński, Wojciech Pieniążek, Bronisława Pieniążek, Andrzej Janowski, Adrianna Dzikowska, Maria Garbowska

