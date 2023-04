IMDb 6.3 / 10 from 2,136 users

Diterbitkan 27 April 1974

Oleh mamat

Return of the Street Fighter (1974)

Martial artist Takuma Tsurugi returns to take on a Yakuza family that may be embezzling money from charities to finance their own operations. Both the police and the Yakuza find themselves battling Tsurugi, but Tsurugi’s fight ultimately is with the mob, and he concentrates on them.

Shigehiro Ozawa

Shin’ichi Chiba, Yōko Ichiji, Hiroshi Tanaka, Masashi Ishibashi, Claude Gagnon, Kazuyuki Saito, Keisuke Handa, Ryoichi Koike, Michiyo Bandô, Shingo Yamashiro, Masafumi Suzuki, Takuzō Kawatani, Sumiko Yamada, Ichitarō Kuni, Kazutarō Kuni, Shunji Sasaki, Yoshiki Yamada, Shinji Oda, Takanori Oya, Takaya Shimoyama, Seizô Fukumoto, Ryuji Komine, Masataka Iwao, Satoru Nabe, Tsuyoshi Arita, Ryuji Katagiri, Junichi Hosokawa, Satoshi Kurihara

tt0073623