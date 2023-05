IMDb 5.5 / 10 from 168 users

Diterbitkan 11 November 2022

Oleh LIN

Prophet (2022)

Cardinal Stefan Wyszynski’s story sets the stage for the dramatic rise of Pope John Paul II and the fall of communism in Europe. Who is this prophetic man who battled evil and saw a son of Poland rising?

Michał Kondrat

Sławomir Grzymkowski, Tomasz Sapryk, Adam Ferency, Katarzyna Zawadzka, Michał Meyer, Marcin Troński, Małgorzata Buczkowska, Karolina Bruchnicka, Adrianna Malecka

tt15067832