IMDb 5.889 / 10 from 9 users

Diterbitkan 14 April 2023

Oleh LIN

Phenomena (2023)

Three middle-aged women who investigate paranormal events are put to the test when their leader Father Pilón disappears. Inspired by the real Hepta Group.

Carlos Therón

Belén Rueda, Antonio Pagudo, Lorena López, Óscar Ortuño, Miren Ibarguren, Iván Massagué, Emilio Gutiérrez Caba, Toni Acosta, Gracia Olayo

tt18315204