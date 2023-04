IMDb 6.5 / 10 from 1,704 users

Diterbitkan 16 March 2022

Oleh mamat

Notre-Dame on Fire (2022)

A film relating from the inside the Notre-Dame de Paris fire of April 2019.

Jean-Jacques Annaud

Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mickaël Chirinian, Jérémie Laheurte, Maximilien Seweryn, Garlan Le Martelot, Dimitri Storoge, Pierre Lottin, Jules Sadoughi, Chloé Jouannet, Vassili Schneider, Ava Baya, Nathan Gruffy, Sébastien Lalanne, Oumar Diolo, Antonythasan Jesuthasan, Élodie Navarre, Chloé Chevalier, Loic Djani, Michaël Estarque, Kevin Garnichat, Daniel Horn, Tony Le Bacq, Romain Ogerau, Billel Sakhri, Xavier Desmoutiers, Brandon Suffys, Julien Desjardins, Xavier Jozelon, Anne Hidalgo, Fabien Houssaye, Emmanuel Macron, Tyneille Louise, Satya Dusaugey

tt12264966