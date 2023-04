IMDb 7.5 / 10 from 2,052 users

Mother Küsters Goes to Heaven (1975)

After a worker kills a superior and commits suicide, each of his family members attempts to forge a path forward in life.

Rainer Werner Fassbinder

Brigitte Mira, Ingrid Caven, Margit Carstensen, Karlheinz Böhm, Irm Hermann, Gottfried John, Kurt Raab, Peter Kern, Armin Meier, Matthias Fuchs, Gustav Holzapfel, Lilo Pempeit, Peter Chatel, Peter Bollag, Volker Spengler, Vitus Zeplichal, Y Sa Lo, Adrian Hoven, Hannes Kaetner, Eva Mattes

