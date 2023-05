IMDb 7.3 / 10 from 838 users

Diterbitkan 22 August 1957

Oleh mamat

Miracles of Thursday (1957)

In Fontecilla, a Spanish village in decline, the mayor and other illustrious citizens hatch a crazy plan to revitalize tourism.

José Puyol, Luis García Berlanga

Richard Basehart, José Isbert, Paolo Stoppa, Juan Calvo, Alberto Romea, Félix Fernández, Manuel de Juan, Guadalupe Muñoz Sampedro, Manuel Alexandre, José Luis López Vázquez, Luigi Tosi, Nicolás D. Perchicot, Mariano Ozores Francés, María Gámez, Julia Delgado Caro, Félix Briones, Josefina Bejarano, Concha López Silva, Paz Robles, José Montero Ríos, Pedro Beltrán, Francisco Amor, Luis Varela, Jesús Rodríguez

