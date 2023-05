IMDb 7.1 / 10 from 986 users

Diterbitkan 01 September 2013

Oleh mamat

Mary Is Happy, Mary Is Happy (2013)

Mary is in her last course of school. She’ll confront sudden changes in her life, loving relatins and friendship. Based on some tweets of an anonymous girl.

Nawapol Thamrongrattanarit

Patcha Poonpiriya, Chonnikan Netjui, Thanapob Leeratanakachorn, Vasuphon Kriangprapakit, Udomporn Hongladdaporn, Rossarin Ananchanachai, Awat Ratanapintha, Wattanapume Laisuwanchai, Narissara Thanapreechakul, Kamol Sukosol Clapp, Krissada Sukosol Clapp, Prabda Yoon, Piyamas Muenprasertdee, Kongdej Jaturanrasmee, Apichai Tragoolpadetgrai, Kaynipa Polnikorn, Sasawat Boonsri, Nadda Srithongdee, Phim U-mari, Pimpaka Towira, Boonsong Nakphoo, Soros Sukhum, Khajonsak Manganu, Dhan Plewtianyingthawee

