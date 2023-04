IMDb 7.3 / 10 from 109 users

Marital Relations (1955)

The story of a couple, a spoiled son and a down-to-earth girl, in Osaka in the early Showa era. The film won the prestigious Blue Ribbon awards for best director, best actor (Morishige) and best actress (Awashima), and the Mainichi Concours award for best actor and best screenplay (Yasumi Toshio). It ranked second (after Naruse Mikio’s Ukigumo) on the Kinema Junpō top ten films for the year.

Shirō Toyoda

Hisaya Morishige, Chikage Awashima, Yōko Tsukasa, Haruo Tanaka, Eiko Miyoshi, Yoshiko Morikawa, Isao Yamagata, Kichijirô Ueda, Sonosuke Sawamura, Akira Tani, Noriko Honma, Ikio Sawamura, Shôichi Hirose, Katsumi Tezuka, Hideo Shibuya, Senkichi Ômura, Chieko Naniwa, Makoto Kobori, Mineko Yorozuyo, Chūzaburō Wakamiya, Rikie Sanjō, Fukami Harue, Tateo Kawasaki, Choji Oka, Yaeko Izumo, Yoshiko Miyata, Shirō Tsuchiya

