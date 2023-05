IMDb 6.2 / 10 from 1,260 users

Diterbitkan 21 July 2021

Oleh LIN

Madeleine Collins (2021)

Judith leads a double life between Switzerland and France. On the one hand Abdel, with whom she is raising a little girl, on the other Melvil with whom she has two older boys. Little by little, this fragile balance, made up of lies, secrets and back and forth, cracks dangerously. Trapped, Judith chooses to head forward, at the risk of losing everything.

Antoine Barraud

Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez, Jacqueline Bisset, Nadav Lapid, Valérie Donzelli, Thomas Gioria, François Rostain, Nathalie Boutefeu, Mona Walravens, Loïse Benguerel, Anne Lepla, Assouma Sow, Lorette Dugardin, Sofiane Felouki, Solène Delannoy, Hélène Blanchard, Pierre Vancoppenolle, Loris Camacho, Théodoline Schab, Frank Onana, Jean-Louis Bertsch, Marie Caries, Gordon Spooner, Flavia Zanon, Guy Lafrance, Ingrid Heiderscheidt, Didier D’Abreu, Jean-Quentin Châtelain, Martha Noizat

tt11310670