IMDb 6.9 / 10 from 749 users

Diterbitkan 08 September 2022

Oleh LIN

Lord of the Ants (2022)

Based on true events of the late 60s in Italy, poet, playwright and myrmecologist Aldo Braibanti is prosecuted and sentenced to prison for the love he shares with his barely-of-age pupil and friend, Ettore. Amidst a chorus of voices of accusers, supporters and a largely hypocritical public, a single committed journalist takes on the task of piecing together the truth, between secrecy and desire, facing suspicion and censorship in the process.

Gianni Amelio, Edoardo Petti

Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Leonardo Maltese, Sara Serraiocco, Anna Caterina Antonacci, Rita Bosello, Davide Vecchi, Maria Caleffi, Roberto Infurna, Valerio Binasco, Alberto Cracco, Luca Lazzareschi, Elia Schilton, Giovanni Visentin, Fabio Zulli, Emma Bonino, Mateo Zoni, Ferruccio Braibanti, Erminio Amelio, Gina Rovere, Cristina Castellani, Alessandro Bressanello, Michele Alessio, Giuseppe Alessio, Andrea Gambetta, Ilaria Gelmi, Francesco Barilli, Georgette Ranucci, Sebastian Gimelli Morosini, Ciro Cascina, Chiara Valerio, Giuseppe Amelio, Luca Lo Destro, Giacomo Tamburini, Natalya Florenskaya, Alessio Cioni, Santina Scalabrini, Giulia Sangiorgi, Francesco Degli Esposti

tt14575898