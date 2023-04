IMDb 4.8 / 10 from 24 users

Like a Savage (1985)

Young writer Tamako, who is wrongfully accused of killing the head yakuza, must find a way out of trouble.

Tôru Kawashima

Hiroko Yakushimaru, Kyôhei Shibata, Michiko Kawai, Yosuke Tagawa, Kentarô Shimizu, Isao Bitō, Johnny Ohkura, Jun Togawa, Minori Terada, Midori Kiuchi, Kôji Shimizu, Norihei Miki, Miho Takagi, Sumie Sasaki, Kinzō Sakura, Strong Kongo, Takashi Tsumura

