IMDb 7.2 / 10 from 7,078 users

Diterbitkan 14 November 1978

Oleh mamat

Killer of Sheep (1978)

An African-American man working at a slaughterhouse in the Watts area of Los Angeles leads a dissatisfied and listless existence.

Charles Burnett

Henry G. Sanders, Kaycee Moore, Charles Bracy, Angela Burnett, Eugene Cherry, Jack Drummond

tt0076263