IMDb 6.8 / 10 from 397 users

Diterbitkan 17 February 2023

Oleh LIN

Kill Boksoon (2023)

At work, she’s a renowned assassin. At home, she’s a single mom to a teenage daughter. Killing? That’s easy. It’s parenting that’s the hard part.

Byun Sung-hyun, Lee Tai-sung

Jeon Do-yeon, Sol Kyung-gu, Kim Si-a, Esom, Koo Kyo-hwan, Kim Sung-oh, Lee Yeon, Hwang Jung-min, Choi Byung-mo , Kim Ki-chun, Park Kwang-jae, Jang In-sub, Jang Hyun-sung, Lee Jae-wook, Lee Hae-yeong, Ki Joo-bong, Kim Joon-bae, Lee Young-suk, Kim Yong-jun, Park Se-hyun, Im Jae-in, Choi Hyung-joo, Lee Seung-yeon, Kim Jae-hwa, Yoon Kyung-ho, Kim Hyun-jae, Jo Hyun-wu, Yoon Se-woong, Lee Ru-ahn

tt16900880