IMDb 7.6 / 10 from 427 users

Diterbitkan 19 September 2022

Oleh mamat

Kalev (2022)

It’s the summer of 1990. The Soviet Union is teetering on the verge of collapse, while the little Baltic nations struggle to take back their lost independence. The Soviet Union’s basketball championship is set to begin on the backdrop of a deeply divided society. The Estonian team Kalev faces a momentous decision. With Estonian independence seemingly within reach, a rising tide of public opinion opposes the Estonian national team’s participation in the USSR’s championship. That would contradict the people’s aspirations for liberation. As professional athletes, the team makes the unpopular choice. The championship games start.

Roland Adamson, Tõnis Pill, Emeri Abel, Kadri Kask, Ove Musting, Ruslan Fradkin, German Golub, Heli Jürisson, Teresa Juksaar, Silver Õun, Matilde Matvere, Alesja Suzdaltseva, Katariina Škurinski, Anett Naruskberg

Mait Malmsten, Reimo Sagor, Priit Võigemast, Mihkel Kuusk, Ott Kartau, Veiko Porkanen, Kristjan Sarv, Siim Maaten, Artūrs Putniņš, Howard Frier, Jonathan Peterson, Rauno Polman, Mathias Leedo, Andris Keišs, Jēkabs Reinis, Margus Jaanovits, Sulev Teppart, Jekaterina Kordas, Igor Rogatchov, Üllar Saaremäe, Liisa Saaremäel, Karin Tammaru, Rain Tolk, Nero Urke, Timur Ilikajev, Tõnu Leemet, Mihkel Loot, Kaspar Velberg, Slava Mogilevtsev, Taavi Teplenkov, Margarita Berezevskaja, Greete-Elena Priisalu, Fiona Veronika Vladi, Raimo Pass, Piret Kalda, Anne Reemann, Eleanora Tohv, Ats Pildre, Hugo Vaarend, Aleksandr Kutshmesov, Hilje Murel, Eduard Salmistu, Juri Zhilin, Artjom Garejev, Indrek Sammul, Pjotrs Karpuhins, Kaspars Zāle, Ragne Pekarev, Madis Allik, Artur Liiv, Herki Rand, Jaagup Toome, Janek Veedla, Kaspar Komissarov, Anton Vassiljev, Madis Šumanov, Marten Mägi, Tarvo Vent, Taivo Lember, Maksim Demidov, Aleksandr Domowoy, Dan Jershov, Klāvs Kristaps Košins, Aleksei Ronkel, Romet Käämer, Erki Kuhi, Ott Sellis, Oleg Leonjev, Renno-Renek Rattasepp, Ronald Pelin, Alar Sala, Alfred-Reinhard Vuks, Rando Ratasepp, Johannes Gutmann, Taavi Väling, Gerhard Saks, Klaus Peeter Rüütli, Ardo Krass, Andreas Org, Erkki Kasenurm, Heiki Riives, Sander Viilup, Martin Jurtom, Kert Lepikson, Mart Lepikson, Karl Koppelmaa, Tauno Türk, Henry Ralph Sillak, Allar Lohu, Toomas Üprus, Arlet Robert Uusna, Sten-Mark Virro, Kris Hermann, Kaspar Süvaorg, Egert Kadastu, Meelis Rämmeld, Viktoria Jelizarova, Devid Lamson, Jüri Štšetinin, Aleksander Monakov, Janek Vassin, Tanel Saar, Andres Roosileht

tt21874630