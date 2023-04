IMDb 7.0 / 10 from 639 users

Himiko (1974)

A freestyle, imagined telling of the life of shaman queen Himiko, who falls in love with her half-brother, making her powers weaken thus putting her position to risk.

Kôhei Oguri, Masahiro Shinoda, Makoto Koizumi, Tooru Fujita, Hidehiro Yamamoto

Shima Iwashita, Masao Kusakari, Rentaro Mikuni, Rie Yokoyama, Jun Hamamura, Tatsumi Hijikata, Yoshi Katō, Chōichirō Kawarasaki, Kenzō Kawarasaki

