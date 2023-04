IMDb 0 / 10 from 0 users

Diterbitkan 28 February 2009

Oleh mamat

Halfway (2009)

In this high school romance Hiro is dismayed to learn her new love Shu will be going away to college in Tokyo. She asks him not to go.

Eriko Kitagawa

Kie Kitano, Masaki Okada, Riisa Naka, Miho Shiraishi, Junpei Mizobata, Hiroki Narimiya, Takao Osawa

tt1382627