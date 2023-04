IMDb 6.7 / 10 from 77 users

Foster Daddy, Tora! (1980)

After a friend and business colleague dies, Tora-san visits the man’s daughter, then takes her to Tokyo so she can study for a night school exam.

Yoji Yamada

Kiyoshi Atsumi, Chieko Baisho, Ran Ito, Masami Shimojô, Chieko Misaki, Gin Maeda, Hisao Dazai, Hayato Nakamura, Gajiro Satoh, Yoshio Yoshida, Keiroku Seki, Sakae Umezu, Aki Takejo, Tokuko Sugiyama, Chinpei Hayashiya, Toshitaka Itō, Masane Tsukayama, Ryunosuke Kuze, Taijirou Ono, Hiroyuki Takano, Ken Mitsuishi, Kazuhiko Kasai, Akihiko Hanyû, Kenji Kimura, Seiji Shinohara, Masato Endo, Jun Kashima, Nobuo Takagi, Misako Tanaka, Eiko Sakai, Yoshino Tani, Haruko Chichibu, Yasuko Goto, Masakane Yonekura, Takehiro Murata, Kayako Sono, Tatsuo Matsumura, Chishū Ryū

