IMDb 7.3 / 10 from 814 users

Diterbitkan 13 December 1967

Oleh mamat

Far from Vietnam (1967)

In seven different parts, Godard, Ivens, Klein, Lelouch, Marker, Resnais, and Varda show their sympathy for the North-Vietnamese army during the Vietnam War.

Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Chris Marker, Alain Resnais, Claude Lelouch, William Klein, Joris Ivens

Anne Bellec, Karen Blanguernon, Bernard Fresson, Jean-Luc Godard, Hồ Chí Minh, Fidel Castro

tt0061913