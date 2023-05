IMDb 7.091 / 10 from 22 users

Diterbitkan 17 May 2023

Oleh LIN

Fanfic (2023)

Two high school students form an intense connection as they navigate the challenges of discovering and expressing their truest selves.

Marta Karwowska

Jan Cięciara, Dobromir Dymecki, Anna Krotoska, Wiktoria Kruszczyńska, Ignacy Liss, Krzysztof Oleksyn, Agnieszka Rajda, Oskar Rybaczek, Alin Szewczyk, Maja Szopa, Adam Cywka, Marcin Perchuć

tt27612422