Emergency Squad (1974)

A ruthless Interpol agent goes after the man who killed his wife in Stelvio Massi’s crime thriller. A gutsy robber named Marseilles pulls off a tricky heist, but he’s no match for agent Ravelli, a maverick who can’t control his bloodlust. And this time, it’s personal: Years earlier, the daring thief murdered the operative’s wife in cold blood.

Dardano Sacchetti, Stelvio Massi, Evi Farinelli

Tomas Milian, Gastone Moschin, Stefania Casini, Mario Carotenuto, Ray Lovelock, Ilaria Guerrini, Guido Leontini, Marcello Venditti, Carla Mancini, Luca Sportelli, Enzo Andronico, Antonio La Raina, Giuseppe Castellano, Nino Curatola, Orazio Stracuzzi

