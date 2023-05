IMDb 5.3 / 10 from 247 users

Diterbitkan 04 August 2022

Oleh mamat

Cave Rescue (2022)

Based on the true nail-biting mission that captivated the world. An international team of elite divers is mobilized to rescue a boys soccer team trapped in a cave by rising floodwaters.

Tom Waller

Jim Warny, Ekawat Niratvorapanya, Lawrence de Stefano, Ron Smoorenburg, Kelly B. Jones, Nirut Sirijanya, James Edward Holley, Nopadol Niyomka, Jumpa Saenprom, Todd Ruiz, Mikko Paasi, Saman Gunan, Obie Matthew, Eoin O’Brien, Erik Brown, Apa Bhavilai, Armin Parvin, Treechada Petcharat, August Sombatkamrai, Ben Svasti Thomson, Tan Xiaolong

tt15694358