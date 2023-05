IMDb 6.3 / 10 from 96 users

Diterbitkan 16 February 1985

Oleh mamat

Capone Cries a Lot (1985)

Umiemon is a naniwa-bushi singer who travels with his wife to the United States in hopes of achieving fame and fortune.

Seijun Suzuki

Kenichi Hagiwara, Yūko Tanaka, Kenji Sawada, Akira Emoto, Kai Atō, Bengal, Hachiro Tako, Mitsuru Hirata, Haruko Katô, Kirin Kiki, Shinji Maki, Tōru Minegishi, Nicolo Scorza, Miki Takakura, Fujio Tokita, Tatsuo Umemiya, Chuck Wilson, Shunsuke Kariya

tt0089404