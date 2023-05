IMDb 4.8 / 10 from 20 users

Diterbitkan 26 August 2017

Oleh LIN

Asura Girl: A Blood-C Tale (2017)

In prewar Japan under the military regime, a bloody battle between the extremely oppressive Special Higher Police and villagers begins!

Shutaro Oku

Kaede Aono, Arata Furuta, Kanon Miyahara, Ryunosuke Matsumura, Eiji Takigawa, Miyagi Kodai, Riku Tokimitsu, Gin Pun Chou, Takashi Yuki, Toru Tezuka, Ren Yagami, Yoji Tanaka, Miki Mizuno, Maki Sakai, Keisuke Minami, Yuki Tomotsune, Mashu Ishiwatari, Gomoto Naoya

tt6696286