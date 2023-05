IMDb 5.8 / 10 from 303 users

Diterbitkan 23 May 1970

Oleh mamat

A Kamikaze Cop (1970)

An undercover cop befriends a yakuza underling who through his contacts helps him infiltrate two rival Yakuza gangs. He pits the two rival gangs against each other in hopes that they will cross each other out.

Yukio Noda, Akihisa Okamoto

Shin’ichi Chiba, Ryōji Hayama, Rinichi Yamamoto, Ryôhei Uchida, Toshiaki Minami, Machiko Yashiro, Asao Uchida, Kôji Sekiyama, Kumiko Sawa, Nakajirô Tomita, Takashi Hio, Keiji Takamiya, Jûkei Fujioka, Harumi Kojima, Bin Amatsu, Ken Kazama, Akikane Sawa, Nenji Kobayashi, Akira Kuji, Toshiyuki Tsuchiyama, Koji Takishima, Kôichi Yamada, Junnosuke Takasu, Shinji Nakahara, Kosaku Okano, Osamu Yamanouchi, Yoshio Kirishima, Jirô Sagawa, Chikara Gonoue, Tatsuya Kameyama, Osamu Kimura, Mayumi Fujii, Takeshige Hatanaka, Sakae Shima, Haruki Jo, Hisao Mizoguchi, Kôji Sawada, Tōru Yuri, Koji Miemachi, Tomoko Hamakawa

tt0164750