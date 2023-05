IMDb 5.8 / 10 from 5,957 users

80 for Brady (2023)

A quartet of elderly best friends decide to live life to the fullest by taking a wild trip to the Super Bowl LI to see their hero Tom Brady play.

Renetta G. Amador, Kyle Marvin

Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno, Sally Field, Tom Brady, Billy Porter, Harry Hamlin, Guy Fieri, Alex Moffat, Rob Corddry, Glynn Turman, Ron Funches, Bob Balaban, Jimmy O. Yang, Matt Lauria, Sara Gilbert, Sally Kirkland, Andy Richter, Gus Kenworthy, Brian Jordan Alvarez, Suzie Riemer, Marshawn Lynch, Patton Oswalt, Retta, Zina Wilde, Alex Bentley, Laith Wallschleger, Stevie Baggs Jr., Bill Kalmenson, Bonnie Hellman, Ron G., Amber Chardae Robinson, Vishal Patel, Charlie Morgan Patton, Matt Cordova, Rebecca Field, Lucius Baybak, Nick Lane, Daniella Covino, Julio Cesar Ruiz, Angie Simms, Michael Matera, Danny Amendola, Julian Edelman, Rob Gronkowski, Jim Tavaré, Marc Rebillet, Matt Porter, Michael Olvera Rodriguez, Beth Crosby, Dan Aho, Andrew Augustine Perez, Katherine Cheng, Derek Schiesel, Brooke Shepherd, Raymond Ejiofor, Ray Buffer, Jordan Drake, Kirby Ellwood, John Gearries, Elizabeth Goodfellow, Fatimah Hassan, Mellanie Hubert, Darrell ‘Silver’ Hughes, Will Klem, Jamaal Lewis, Vincent Lionetti, Stephanie Nash, Pason, Roman Prophet, Evan Shafran, Noah Staggs, Samuel Taub, Amy Tolsky, Karina Wolfe

tt18079362