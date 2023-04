IMDb 6.4 / 10 from 527 users

Diterbitkan 22 October 1994

Oleh mamat

47 Ronin (1994)

Kon Ichikawa’s retelling of the classic true story of Samurai honor. When a young clan lord is forced to commit seppuku (ritual suicide), his loyal followers (now Ronin, masterless Samurai) dedicate their lives to avenging his death.

Kon Ichikawa

Ken Takakura, Kiichi Nakai, Rie Miyazawa, Koji Ishizaka, Ruriko Asaoka, Hisaya Morishige, Ryûdô Uzaki, Tatsuo Matsumura, Hisashi Igawa, Gaku Yamamoto, Shigeru Kôyama, Isao Bitō, Jun Hashizume, Renji Ishibashi, Saburo Ishikura, Yuka Kono, Hitomi Kuroki, Misa Shimizu, Yuko Kotegawa, Kikunosuke Onoe V, Bsaku Satoh, Michiyo Yokoyama, Akiji Kobayashi, Akira Kubo, Gen Idemitsu, Masayuki Imai, Toshi Shioya, Kō Nishimura, Ken Kobayashi, Hirokazu Inoue, Yuzuru Nishimura, Shinji Yamaguchi, Atsuo Nakamura, Eiji Bandô, Nenji Kobayashi, Shirou Kajiwara

